«Сила и авторитет»: Предстоящие учения России на Карибах назвали сигналом для США
Россия демонстрирует Америке, что российские ВКС и флот могут оказаться в любой точке мире, рассказал НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Проведение Россией учений в районе Карибского бассейна говорит о ее возрастающей боевой мощи, а также об усилении ее дипломатических позиций в мире. Об этом заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Сразу три американских издания сообщили, что российские военные корабли и самолеты проведут учения неподалеку от берегов США на Карибах в ближайшие три недели. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года. В материалах говорится, что российские корабли могут сделать остановку на Кубе и в Венесуэле. После учений они останутся в регионе на лето, а осенью проведут еще одни маневры. Липовой убежден, что предстоящими учениями Россия посылает США важный сигнал.
«Американцы проводят учения по всему земному шару, не считая нужным кого-то об этом уведомлять. То, что Россия сейчас точно так же проводит учения даже в тех районах, в которых раньше никогда не проводила, говорит о возрастающей мощности флота, авиации, а также авторитета России среди стран Северной и Южной Америки, особенно Карибского бассейна. Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки», - подчеркнул он.
Липовой также рассказал, какая боевая техника, вероятнее всего, примет участие в учениях.
«На учениях, скорее всего, будет присутствовать группа кораблей и авиации, которая вполне может базироваться в аэропортах военных аэродромов Венесуэлы, Кубы и выходить в районы учений в заданное время. Помимо этого, там будет авиация, способная нести ядерное оружие, и в случае необходимости в любой момент такое оружие могут подвезти», - отметил Липовой.
В свою очередь, адмирал Владимир Комоедов рассказал НСН, что на учениях также будут присутствовать атомные подводные лодки.
«В группу сопровождения авианосца входят противолодочные корабли, это атомные многоцелевые подводные лодки. Они работают каждая в своем районе для того, чтобы не было обострения и сближения с иностранными подводными лодками. Также на Северном флоте очень много кораблей и с атомной энергетической установкой. Но ядерные боевые заряды не берут на учения. Они находятся в дежурном режиме», - отметил Комоедов.
Официально Россия не подтвердила факт проведения учений в Карибском море, уточняет "ФедералПресс".
Ранее стало известно, что в бассейне Балтийского моря стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космический корабль Starliner пристыковался к МКС
- ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
- Названа стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ
- Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня
- Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года
- Гарик Харламов женился в третий раз
- В Кемерове после аварии с трамваями задержаны сотрудники компании-перевозчика
- Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице
- Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit
- Сергей Безруков сыграет знаменитого адвоката в сериале «Плевако»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru