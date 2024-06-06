«Сила и авторитет»: Предстоящие учения России на Карибах назвали сигналом для США

Проведение Россией учений в районе Карибского бассейна говорит о ее возрастающей боевой мощи, а также об усилении ее дипломатических позиций в мире. Об этом заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Сразу три американских издания сообщили, что российские военные корабли и самолеты проведут учения неподалеку от берегов США на Карибах в ближайшие три недели. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года. В материалах говорится, что российские корабли могут сделать остановку на Кубе и в Венесуэле. После учений они останутся в регионе на лето, а осенью проведут еще одни маневры. Липовой убежден, что предстоящими учениями Россия посылает США важный сигнал.