«Попросят разрешения РФ»: Запад задумался об Арктике из-за атак хуситов в Суэцком канале

На фоне удорожания европейских перевозок через Суэцкий канал из-за атак хуситов Запад хочет попробовать отправлять свои товары через тающие ледники Арктики, но для этого ему придется просить помощи у России. Однако это не единственная причина, по которой, например, США стремятся в этот замерзший регион.

ПОПРОСЯТ РОССИЮ

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен в интервью американскому журналу Foreign Policy рассказал, что в Норвегии, которая имеет пятый по величине торговый флот в мире и крупнейший фонд взаимного страхования от военных рисков, с начала атак хуситов в октябре 2023 года цены выросли в сто раз. Так, один проход через Красное море обходится примерно в 1% от стоимости каждого судна.