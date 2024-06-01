«Попросят разрешения РФ»: Запад задумался об Арктике из-за атак хуситов в Суэцком канале
В последнее время в Красном море участились провокации со стороны йеменских хуситов, что влияет на перевозки западных судов.
На фоне удорожания европейских перевозок через Суэцкий канал из-за атак хуситов Запад хочет попробовать отправлять свои товары через тающие ледники Арктики, но для этого ему придется просить помощи у России. Однако это не единственная причина, по которой, например, США стремятся в этот замерзший регион.
ПОПРОСЯТ РОССИЮ
Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен в интервью американскому журналу Foreign Policy рассказал, что в Норвегии, которая имеет пятый по величине торговый флот в мире и крупнейший фонд взаимного страхования от военных рисков, с начала атак хуситов в октябре 2023 года цены выросли в сто раз. Так, один проход через Красное море обходится примерно в 1% от стоимости каждого судна.
Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск также заметила, что нападения йеменских хуситов в Красном море вынудят западных перевозчиков использовать Северный морской путь в Арктике, основная часть которого находится под контролем России.
При этом она напомнила, что Москва пристально следит за арктическим регионом и содержит там мощный Северный флот. Поэтому Зыск считает, что конфликт между Россией и Западом может стать преградой для коммерческих грузоотправителей.
«Российские власти контролируют около 70% Арктики, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы», - объяснила она.
Повстанцы-хуситы из Йемена продолжают обстреливать торговые суда в Красном море. Там грузооборот по сравнению с обычным годом сократился примерно на 60%. А владельцам тех западных кораблей, которые все же отправили их в этот регион, для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив приходится оплачивать страховку, цена которой очень сильно выросла.
Северный морской путь протянулся от Баренцева моря у границы Норвегии с Россией до Берингова пролива между Сибирью и Аляской. По нему маршрут из некоторых частей Европы в Азию составляет около 13 тысяч километров, а по Суэцкому каналу — 21 тысячу километров. Однако раньше этот арктический путь не использовался часто из-за суровости климата.
Но в последнее время в Арктике становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах. Поэтому новые маршруты в зоне тающих льдов на Северном морском пути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых европейских портов до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров.
В январе 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что навигация на Северном морском пути в этом году станет круглогодичной. Так, согласно прогнозам правительства России, объем перевозок в этом регионе вырастет до почти 40 млн тонн. А, по словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, ежегодный объем перевозок составит 220 млн тонн к 2035 году.
ЛАКОМАЯ АРКТИКА
При этом Запад не случайно стремится в Арктику. Помимо престижности присутствия в этом регионе и контроля части территорий, его представители заинтересованы и в полезных ископаемых.
Например, в конце прошлого года в Госдепе США объявили о расширении своей части континентального шельфа в Арктике для получения доступа к нефти, газу и к минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные действия не приведут к территориальным спорам между Москвой и Вашингтоном, но потребуют урегулирования вопросов с Японией и Канадой.
Между тем заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что действия США в Арктике стали более активны именно из-за ресурсов.
«Общеизвестно, что США провоцируют споры такого рода по всему миру. Действия США отчасти связаны с попытками Вашингтона укрепить собственные позиции, по крайней мере, в ближнем для себя зарубежье, и заполучить искомые ресурсы. Порой они даже действуют вопреки интересам своих якобы сателлитов – Канады, Японии и так далее. Понятно, что США нужны новые ресурсы, новые зоны, которые позволяли бы им держаться на плаву в геополитическом смысле. Такие империи в сложных условиях начинают искать резервы недалеко от себя, используя, в том числе, подзабытую Аляску. Эти процессы не возникли вчера. Но нам, конечно, надо внимательно отслеживать их и купировать любые угрозы на ранней стадии», – объяснил он беседе с НСН.
В свою очередь депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов также считает, что США нацелены на полезные ископаемые Арктики.
«Сейчас каждый пытается найти свою долю: она есть территориальная, теперь претендуют под водой. Не секрет, что там полезные ископаемые: и газ, и нефть, и многое другое. Но мы своего не отдадим и чужого нам не надо!», - заявил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин исключил возможность прекращения действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике.
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