«Зловещие кошмары»: Байден взбодрил Зеленского на фоне катастрофических прогнозов

Зеленский похвастался обещаниями Си и эскадрильями Байдена, Трамп сделал комплимент Путину, а Медведев запугал недружественные страны инфернальным злом и «безумными кошмарами».

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд бодрых заявлений после встречи с 81-летнем президентом США Джо Байденом на полях саммита G7. На этом фоне главный претендент на место Байдена Дональд Трамп вновь уважительно высказался о Владимире Путине, назвав при этом «немыслимым» появление российских военных кораблей у берегов Кубы.

Тем временем, бывший украинский президент Петр Порошенко предрек землякам зимнюю энергетическую катастрофу, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напугал европейцев своими фирменными страшилками.

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ЭСКАДРИЛЬИ БАЙДЕНА И «НЕМЫСЛИМЫЙ» ТРАМП

Встреча Зеленского с Байденом прошла на полях саммита «Большой семерки» (G7) в итальянской Апулии. По ее итогам Киев и Вашингтон подписали 10-летнее соглашение о безопасности.

«Соглашение включает поставки продвинутых систем обороны, таких как Patriot, а также эскадрилий истребителей - да, именно эскадрилий во множественном числе - куда войдут, помимо прочего, F-16», - похвастался Зеленский в соцсети Х.

При этом в администрации США пояснили, что документ не включает никаких военных или финансовых обязательств со стороны Вашингтона, а является «положением о намерении».

Тем не менее, вдохновившись встречей с Байденом, украинский лидер сделал еще и неожиданное заявление о Китае.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России... Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом США.

«Коммерсантъ» напоминает, что «господа Зеленский и Си общались по телефону в апреле 2023 года». При этом в середине мая состоялся визит Путина в Китай, после которого потерявший легитимность президент Украины обвинял Пекин в попытке сорвать «Мирную конференцию» а в Швейцарии.

На фоне бравад Зеленского и его фотосессий с Байденом раздался голос экс-президента США Дональда Трампа, набирающего все больше вистов перед выборами. Трамп, в частности, заявил, что «очень хорошо» ладил с Путиным.

«Самое смешное, что я ладил с сильными гораздо лучше, чем со слабыми. Я лажу с лидерами крупнейших стран», — сказал он в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Кроме того, Трамп возмутился ситуацией у берегов Кубы, упрекнув Байдена в «пустой растрате денег».

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — сказал Трамп после встречи с законодателями-республиканцами.
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КАТАСТРОФА ПОРОШЕНКО И «ИНФЕРНАЛЬНЫЙ» МЕДВЕДЕВ

Тем временем, жителей Украины напугал экс-президент этой страны Петр Порошенко.

«Зимой подача электроэнергии будет из 24 часов только четыре часа», – предупредил Порошенко в соцсетях.

По его словам, Украине грозит «энергетическая катастрофа» с бегством замерзающих людей из страны, которую, правда, еще можно избежать.

Ну а тех, кто не испугался, «добил» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ответ на новый пакет американских санкций и «войну без правил» Дмитрий Анатольевич призвал каждый день наносить США и их союзникам «вред во всём, в чём можно навредить».

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«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! (…) Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. (…) Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», - разошелся Медведев.

Напоследок он напомнил всем противникам России: «Quid pro quo! Tit for tat! Око за око, зуб за зуб».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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