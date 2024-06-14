ЭСКАДРИЛЬИ БАЙДЕНА И «НЕМЫСЛИМЫЙ» ТРАМП

Встреча Зеленского с Байденом прошла на полях саммита «Большой семерки» (G7) в итальянской Апулии. По ее итогам Киев и Вашингтон подписали 10-летнее соглашение о безопасности.

«Соглашение включает поставки продвинутых систем обороны, таких как Patriot, а также эскадрилий истребителей - да, именно эскадрилий во множественном числе - куда войдут, помимо прочего, F-16», - похвастался Зеленский в соцсети Х.

При этом в администрации США пояснили, что документ не включает никаких военных или финансовых обязательств со стороны Вашингтона, а является «положением о намерении».

Тем не менее, вдохновившись встречей с Байденом, украинский лидер сделал еще и неожиданное заявление о Китае.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России... Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом США.

«Коммерсантъ» напоминает, что «господа Зеленский и Си общались по телефону в апреле 2023 года». При этом в середине мая состоялся визит Путина в Китай, после которого потерявший легитимность президент Украины обвинял Пекин в попытке сорвать «Мирную конференцию» а в Швейцарии.

На фоне бравад Зеленского и его фотосессий с Байденом раздался голос экс-президента США Дональда Трампа, набирающего все больше вистов перед выборами. Трамп, в частности, заявил, что «очень хорошо» ладил с Путиным.

«Самое смешное, что я ладил с сильными гораздо лучше, чем со слабыми. Я лажу с лидерами крупнейших стран», — сказал он в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Кроме того, Трамп возмутился ситуацией у берегов Кубы, упрекнув Байдена в «пустой растрате денег».

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — сказал Трамп после встречи с законодателями-республиканцами.