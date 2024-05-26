«Угрозы нет»: В МИД РФ считают невозможным отказ от Конвенции ООН в Арктике
США продолжают наращивать свое присутствие в Арктике, в том числе и военное.
Россия не собирается отказываться от Морской конвенции ООН по Арктике, однако ей следует быть начеку в связи с присутствием в этом регионе США и наращиванием Вашингтоном там военной силы, считают специалисты. При этом российские политики уверены, что вероятность вооруженного столкновения РФ и США в Арктике все же исключена.
МОРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в интервью информационному агентству РИА Новости сообщил, что Москва считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. При этом он подчеркнул, что в вопросе по выходу из Конвенции или прекращении выполнения ее положений в некоторых географических районах много юридических и практических аспектов.
«Конвенция вобрала в себя огромное количество и без нее действующих норм обычного права. Поэтому, даже если предположить гипотетический выход из нее, большая часть ее положений все равно должна соблюдаться в рамках международного обычая», - объяснил Мусихин.
При этом, по его мнению, важно то, что положения Конвенции в современных реалиях обеспечивают свободу судоходства для коммерческих и государственных судов РФ, военных кораблей, а также международное признание границ внутренних вод, территориального моря и исключительной экономической зоны России. Это и права страны на живые ресурсы данной зоны были установлены двусторонними договорами морских границ с сопредельными и противолежащими государствами.
О стратегической важности присутствия России в Арктике говорил и президент Владимир Путин. По его словам, в том числе важно развивать в северных регионах малый и средний бизнес.
В начале 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Россия для защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участием в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики.
Морская конвенция ООН — это международный документ, который определяет терминологию, а также порядок совместного и суверенного использования морских территорий. Он был подписан в декабре 1982 года и содержит 320 статей и 9 приложений.
Россия присоединилась к Конвенции не с начала ее принятия, потому что документ определял понятие 12-мильной зоны территориальных вод, тогда как РФ пользовалась секторальным подходом к определению арктических границ. Поэтому Конвенция была ратифицирована Москвой лишь в 1997 году.
Сейчас многие специалисты критикуют это соглашение ООН, так как западные страны, по их мнению, в рамках этого документа могут следить за Москвой в российском секторе Арктики, формально не пересекая линию, по которой проходит 12-мильная зона.
США НАРАЩИВАЮТ СИЛЫ
Попытки Запада противостоять России и в этом регионе подтверждает тот факт, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике.
Так, издание Business Insider в марте 2024 года сообщало, что Вашингтон опять начал вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны вести боевые действия в условиях холодного климата для наращивания присутствия и сдерживания конфликтов. Например, в феврале на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США. По данным источника, кампания проводилась в том числе и для того, чтобы адаптировать американских солдат к экстремальным условиям Арктики.
При этом Вашингтон наращивает в этом регионе не только военные силы. До этого США уже расширили свои притязания на континентальный шельф. Госдепартамент опубликовал карту, согласно которой новые территории занимают площадь около миллиона квадратных километров. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море у границ Канады и РФ.
В связи с этим агентство Bloomberg сообщило, что за счет расширения территории арктическим шельфом администрация США обогатится месторождениями газа и нефти и получит доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.
УГРОЗЫ НЕТ
В свою очередь заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что расширение США в Арктике частично продиктовано попытками Вашингтона укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы.
«Общеизвестно, что США провоцируют споры такого рода по всему миру. Равно как известно и то, что российская позиция в этом вопросе научно обоснована и юридически оформлена. Действия США отчасти связаны с попытками Вашингтона укрепить собственные позиции, по крайней мере, в ближнем для себя зарубежье, и заполучить искомые ресурсы. Порой они даже действуют вопреки интересам своих якобы сателлитов – Канады, Японии и так далее», – объяснил политик в интервью НСН.
Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов также напомнил, что в регионе находится множество полезных ископаемых, на которые и направлены усилия США. Однако депутат исключил возможность военного противостояния Москвы и Вашингтона в Арктике.
«У нас сегодня присутствуют там вооруженные силы, у нас самый сильный ледокольный флот, если говорить по северному морскому пути. Правда, США заказали шесть ледоколов. Думаю, что разойдемся с миром и разберемся. Каждый в своих границах – наши предки доказали наше присутствие. Если говорить по Арктической окружности, то нам принадлежит 64%. Военных угроз никаких нет», – добавил он в беседе с НСН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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