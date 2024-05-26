«Угрозы нет»: В МИД РФ считают невозможным отказ от Конвенции ООН в Арктике

МОРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в интервью информационному агентству РИА Новости сообщил, что Москва считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. При этом он подчеркнул, что в вопросе по выходу из Конвенции или прекращении выполнения ее положений в некоторых географических районах много юридических и практических аспектов.

«Конвенция вобрала в себя огромное количество и без нее действующих норм обычного права. Поэтому, даже если предположить гипотетический выход из нее, большая часть ее положений все равно должна соблюдаться в рамках международного обычая», - объяснил Мусихин.

При этом, по его мнению, важно то, что положения Конвенции в современных реалиях обеспечивают свободу судоходства для коммерческих и государственных судов РФ, военных кораблей, а также международное признание границ внутренних вод, территориального моря и исключительной экономической зоны России. Это и права страны на живые ресурсы данной зоны были установлены двусторонними договорами морских границ с сопредельными и противолежащими государствами.