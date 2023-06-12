Новые поставки или мирные переговоры? В Германии и России спорят о военной технике ВСУ

От чего будут зависеть поставки военной техники для ВСУ и как это повлияет на дальнейший ход военной операции, спорили в Германии и России.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию в несколько раз увеличить поставки ВСУ немецких танков. Мельник считает, что Берлин может предоставить ВСУ больше, чем «два десятка» танков Leopard: на балансе бундесвера свыше 300 таких машин, и количество техники для украинской армии можно «утроить». Об этом он заявил в интервью газете Der Tagesspiegel.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Украине достаточно оружия для контрнаступления.

«Более 98% военной техники, обещанной Украине, уже поставлено. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе большое количество боеприпасов», — отметил он.

По словам Столтенберга, альянс и союзники в общей сложности подготовили и вооружили более девяти танковых бригад, что должно обеспечить Украине «сильные позиции» при наступлении.

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Чем хуже будут дела украинской армии на поле боя, тем больше он будет получать военной техники заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.

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Германия полноценно участвует в войне с Россией, хотя власти утверждают обратное, заявил «Радиоточке НСН» глава фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

«Год назад мы не могли бы себе такое представить, но сейчас потихоньку отправляется все больше и больше оружия. Сначала шлемы, потом танки, сейчас самолеты, а в будущем – атака на территорию России. Ступенька за ступенькой происходит эскалация. Я боюсь, что из этого может вспыхнуть настоящая мировая война. Я думаю, они не понимают последствия. Сейчас помимо танков отправляют еще и МиГ-29. Это значит, что мы там участвуем. Украинцы приезжают сюда, их учат использовать наши танки, а мы говорим, что мы не участвуем. Европа выстраивает железный занавес, однако это не выгодно ни для нас, ни для вас, обе страны страдают», - сказал Зингер.

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Немецкий политолог Александр Рар придерживается иного мнения. Он считает, что страны Запада сделают выводы насчёт дальнейшей военной поддержки Украины по итогам контрнаступления ВСУ: если оно провалится, заговорят о мире.

«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня. Поверьте, на Западе тоже есть ощущение, что продлевать это нельзя до бесконечности», - поделился он наблюдениями с «Радиоточкой НСН».

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Бойцы Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском фронтах враг потерял 4 Leopard, 5 Bradley и много другой техники , заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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