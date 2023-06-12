Новые поставки или мирные переговоры? В Германии и России спорят о военной технике ВСУ
От чего будут зависеть поставки военной техники для ВСУ и как это повлияет на дальнейший ход военной операции, спорили в Германии и России.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию в несколько раз увеличить поставки ВСУ немецких танков. Мельник считает, что Берлин может предоставить ВСУ больше, чем «два десятка» танков Leopard: на балансе бундесвера свыше 300 таких машин, и количество техники для украинской армии можно «утроить». Об этом он заявил в интервью газете Der Tagesspiegel.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Украине достаточно оружия для контрнаступления.
«Более 98% военной техники, обещанной Украине, уже поставлено. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе большое количество боеприпасов», — отметил он.
По словам Столтенберга, альянс и союзники в общей сложности подготовили и вооружили более девяти танковых бригад, что должно обеспечить Украине «сильные позиции» при наступлении.
Чем хуже будут дела украинской армии на поле боя, тем больше он будет получать военной техники заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
Германия полноценно участвует в войне с Россией, хотя власти утверждают обратное, заявил «Радиоточке НСН» глава фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
«Год назад мы не могли бы себе такое представить, но сейчас потихоньку отправляется все больше и больше оружия. Сначала шлемы, потом танки, сейчас самолеты, а в будущем – атака на территорию России. Ступенька за ступенькой происходит эскалация. Я боюсь, что из этого может вспыхнуть настоящая мировая война. Я думаю, они не понимают последствия. Сейчас помимо танков отправляют еще и МиГ-29. Это значит, что мы там участвуем. Украинцы приезжают сюда, их учат использовать наши танки, а мы говорим, что мы не участвуем. Европа выстраивает железный занавес, однако это не выгодно ни для нас, ни для вас, обе страны страдают», - сказал Зингер.
Немецкий политолог Александр Рар придерживается иного мнения. Он считает, что страны Запада сделают выводы насчёт дальнейшей военной поддержки Украины по итогам контрнаступления ВСУ: если оно провалится, заговорят о мире.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня. Поверьте, на Западе тоже есть ощущение, что продлевать это нельзя до бесконечности», - поделился он наблюдениями с «Радиоточкой НСН».
Бойцы Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском фронтах враг потерял 4 Leopard, 5 Bradley и много другой техники , заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
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