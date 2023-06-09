«Проба пера»: В России объяснили покупку Кадыровым бронеавтомобилей у Китая

Ранее стало известно, что Китай передал партию бронеавтомобилей от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Машины уже поступили в распоряжение спецназа «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с ними и заявил, что техника будет задействована в спецоперации на Украине. Сивков объяснил, зачем чеченский лидер закупил технику у Китая.

«Китай начал принимать участие в поставках оружия России. Думаю, что поставка бронеавтомобилей, а это нечто среднее между обычным грузовиком и боевым танкам, — своеобразная “проба пера”, наблюдение за тем, какова будет реакция со стороны Запада. Вероятно, что скоро Запад открыто вступит в военные действия, поэтому Китай и выражает готовность помогать России оружием, делая своеобразный жест-предупреждение в сторону западных государств. Дескать, если Запад будет наращивать применение определенных видов оружия, Россия при помощи Китая даст адекватный ответ. Тем более, у нас есть потери своего оружия, поэтому помощь Китая придется кстати», — сказал Сивков.

Собеседник НСН добавил, что Запад планирует пойти на открытый конфликт с Россией в воздухе.

«Явно учения Запада с привлечением самолетов необходимы для того, чтобы западные страны могли каким-то образом повлиять в воздушном пространстве на развитие ситуации на поле боя. Поэтому Китай и пошел на демонстрацию готовности помочь России. Напомню, что Россия провела совместные учения с Китаем в Тайване, причем заходя в зону ПВО Тайваня. Это свидетельство того, что российско-китайский союз есть и он работает. Взаимоотношения с Китаем из чисто экономических превращаются в военно-политические», — подытожил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Китай «не отвечает на звонки» США относительно вопроса выработки соглашения по контролю над вооружениями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

