«Проба пера»: В России объяснили покупку Кадыровым бронеавтомобилей у Китая
Взаимоотношения России и Китая превращаются из чисто экономических в военно-политические, сказал НСН Константин Сивков.
Поставка бронеавтомобилей России — жест-предупреждение Западу о том, что Пекин готов противодействовать западной агрессии заодно с Москвой. Об этом НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее стало известно, что Китай передал партию бронеавтомобилей от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Машины уже поступили в распоряжение спецназа «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с ними и заявил, что техника будет задействована в спецоперации на Украине. Сивков объяснил, зачем чеченский лидер закупил технику у Китая.
«Китай начал принимать участие в поставках оружия России. Думаю, что поставка бронеавтомобилей, а это нечто среднее между обычным грузовиком и боевым танкам, — своеобразная “проба пера”, наблюдение за тем, какова будет реакция со стороны Запада. Вероятно, что скоро Запад открыто вступит в военные действия, поэтому Китай и выражает готовность помогать России оружием, делая своеобразный жест-предупреждение в сторону западных государств. Дескать, если Запад будет наращивать применение определенных видов оружия, Россия при помощи Китая даст адекватный ответ. Тем более, у нас есть потери своего оружия, поэтому помощь Китая придется кстати», — сказал Сивков.
Собеседник НСН добавил, что Запад планирует пойти на открытый конфликт с Россией в воздухе.
«Явно учения Запада с привлечением самолетов необходимы для того, чтобы западные страны могли каким-то образом повлиять в воздушном пространстве на развитие ситуации на поле боя. Поэтому Китай и пошел на демонстрацию готовности помочь России. Напомню, что Россия провела совместные учения с Китаем в Тайване, причем заходя в зону ПВО Тайваня. Это свидетельство того, что российско-китайский союз есть и он работает. Взаимоотношения с Китаем из чисто экономических превращаются в военно-политические», — подытожил он.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Китай «не отвечает на звонки» США относительно вопроса выработки соглашения по контролю над вооружениями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти опровергли слухи об эпидемии холеры в Одесской области
- «Разные сценарии»: Константинов предрек раздел Украины
- Экс-разведчик США Риттер назвал цель Киева при подрыве Каховской ГЭС
- В Уфе на железнодорожной станции загорелся склад ГСМ
- СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник
- Пригожин поздравил бойцов 58-й армии с отражением атак ВСУ
- Кадыров рассказал о «точке с запятой» после телефонного звонка Пригожину
- В Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь
- Информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге опровергли
- Сальдо: один человек погиб, один получил ранения при ракетной атаке ВСУ на детский лагерь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru