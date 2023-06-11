Безумие и отвага. ВСУ пытаются контратаковать на земле без превосходства в воздухе
На пятый день с начала украинского контрнаступления ВСУ совершают тактические маневры, не обеспечив себе максимальную поддержку авиацией.
Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил, сообщает ТАСС. Это произошло на соледаро-артемовском направлении. Авиация уничтожила опорные пункты Украины в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.
По данным американского Института изучения войны, которые приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступательные операции минимум на четырех участках фронта.
Российская сторона в Запорожской области активно противостоит противнику и срывает военные операции Украины благодаря превосходству РЭБ.
На Ореховском и Гуляйпольском направлении работает артиллерия. «Обе стороны выпускают сотни снарядов в час», – сообщают военкоры.
Идут бои позиционного характера от Васильевского до Волновахского районов.
Российская авиация действует в Ореховском, Гуляйпольском и Великоновосёлковском районах вблизи фронта. Здесь фиксируется скопление ВСУ, и истребители ВС РФ громят их с помощью «умных бомб» КАБ-500, задействованы также боевые вертолёты «Аллигатор» и «Ночной охотник».
Тактика украинских сил заключается в том, чтобы попытаться пойти в лобовую атаку на подготовленные оборонительные позиции, не имея превосходства в воздухе.
Украинская сторона группирует пехоту, чтобы, возможно, продемонстрировать подготовку к атакам или создать ее видимость. «Враг готовит новые удары ракетами HIMARS по тыловым районам в Запорожском фронте, пытаясь снизить наш боевой потенциал и затруднить управление. При движении войск скучивание в колонны смертельно опасно, что давно показала практика», - пишут военкоры.
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Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к военнослужащим 58-й армии, отражавшим атаки ВСУ на запорожском направлении. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба. Пригожин поздравил бойцов, уничтоживших танки Leopard и живую силу противника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru