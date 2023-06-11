Безумие и отвага. ВСУ пытаются контратаковать на земле без превосходства в воздухе

Российская авиация действует в Ореховском, Гуляйпольском и Великоновосёлковском районах вблизи фронта. Здесь фиксируется скопление ВСУ, и истребители ВС РФ громят их с помощью «умных бомб» КАБ-500, задействованы также боевые вертолёты «Аллигатор» и «Ночной охотник».

Тактика украинских сил заключается в том, чтобы попытаться пойти в лобовую атаку на подготовленные оборонительные позиции, не имея превосходства в воздухе.

Украинская сторона группирует пехоту, чтобы, возможно, продемонстрировать подготовку к атакам или создать ее видимость. «Враг готовит новые удары ракетами HIMARS по тыловым районам в Запорожском фронте, пытаясь снизить наш боевой потенциал и затруднить управление. При движении войск скучивание в колонны смертельно опасно, что давно показала практика», - пишут военкоры.