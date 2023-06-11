Бойцы ВСУ пожаловались на поставленную Западом технику

По мнению бойцов, западная техника не предназначена для погодных условий Украины.

Военнослужащие ВСУ считают, что вооружение НАТО больше подходит для ведения боев в пустыне и городской местности. Это затрудняет контрнаступление украинских войск, констатировала американская газета.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ начали контрнаступление.

США 9 июня приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 миллиарда. Вашингтон предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, артиллерийские снаряды и другое вооружение, передает «Радиоточка НСН».

