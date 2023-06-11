Бойцы ВСУ пожаловались на поставленную Западом технику
После начала контрнаступления украинские военнослужащие стали жаловаться на поставленную западными странами боевую технику. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
По мнению бойцов, западная техника не предназначена для погодных условий Украины.
Военнослужащие ВСУ считают, что вооружение НАТО больше подходит для ведения боев в пустыне и городской местности. Это затрудняет контрнаступление украинских войск, констатировала американская газета.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ начали контрнаступление.
США 9 июня приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 миллиарда. Вашингтон предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, артиллерийские снаряды и другое вооружение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru