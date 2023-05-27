СМИ: ВСУ столкнутся с трудностями использования западных танков
ВСУ столкнутся с рядом серьезных проблем в процессе использования западных танков, сообщает издание Newsweek.
По данным СМИ, украинским военным придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать характеристики новой техники в переменчивых погодных условиях.
Уточняется, что танки Abrams представляют собой довольно сложные машины, которыми трудно овладеть, а расход топлива у них очень большой. Вдобавок поставляемые Западом танки, скорее всего, не окажут значительного влияния на ситуацию во время боев, так как у украинской армии их будет недостаточно много.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные прорывают оборону армии Украины в Марьинке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru