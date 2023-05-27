СМИ: ВСУ столкнутся с трудностями использования западных танков

По данным СМИ, украинским военным придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать характеристики новой техники в переменчивых погодных условиях.



Уточняется, что танки Abrams представляют собой довольно сложные машины, которыми трудно овладеть, а расход топлива у них очень большой. Вдобавок поставляемые Западом танки, скорее всего, не окажут значительного влияния на ситуацию во время боев, так как у украинской армии их будет недостаточно много.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные прорывают оборону армии Украины в Марьинке, передает «Радиоточка НСН».

