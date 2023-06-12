В МИД Украины призвали ФРГ утроить число поставляемых ВСУ танков
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию в несколько раз увеличить поставки ВСУ немецких таков. Об этом он заявил в интервью газете Der Tagesspiegel.
По словам замглавы МИД, Украине необходимо «значительно большее число» иностранных боевых танков, бронетранспортеров и других бронемашин. Мельник считает, что Берлин может предоставить ВСУ больше, чем «два десятка» танков Leopard: на балансе бундесвера более 300 таких машин, и количество техники для украинской армии можно «утроить».
Кроме того, замминистра попросил Германию передать украинским военным еще 60 БМП Marder, а также дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
В январе Германия сообщила о планах поставить Киеву 14 танков Leopard 2, а в феврале одобрила поставки 178 машин Leopard 1A5.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru