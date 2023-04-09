Политолог: Зеленский проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу
Президент Владимир Зеленский случайно проговорился о будущем страны во время визита в Польшу, приводят украинские СМИ мнение политолога Руслана Бортника.
Зеленский посетил Польшу 5 апреля. Он выразил надежду, что в будущем между двумя странами не будет границ.
Бортник полагает, что президент намекнул на вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Это сделает границу с Польшей формальной, отметил эксперт.
Политолог не исключил, что президент имел в виду создание нового политического образования с участием Молдавии и стран Прибалтики. На таком фоне не удивляют дискуссии о возрождении Речи Посполитой, констатировал Бортник.
Украина будет готова к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Об этом изданию Financial Times заявил представитель офиса президента Андрей Сибига, пишет «Радиоточка НСН».
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