В Польше испугались создания единого государства с Украиной

Объединение с Украиной в единое государство не отвечает интересам Польши. Такое мнение в эфире RMF FM высказала бывший посол республики в РФ Катажина Пелчинская-Наленч.

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Дипломат назвала разговоры об объединении «неправильными и опасными». Воплотить такую идею в жизнь нереально, уверена бывший посол.

Пелчинская-Наленч призвала власти страны ставить на первое место интересы Польши. По ее словам, Варшава должна получить хорошую выгоду от восстановления Украины.

В ходе визита в Польшу 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что между двумя странами в будущем не будет политических и экономических границ.

Польша намерена вернуть выплаченные украинским беженцам $500 тысяч, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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