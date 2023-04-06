В Польше испугались создания единого государства с Украиной

Дипломат назвала разговоры об объединении «неправильными и опасными». Воплотить такую идею в жизнь нереально, уверена бывший посол.

Пелчинская-Наленч призвала власти страны ставить на первое место интересы Польши. По ее словам, Варшава должна получить хорошую выгоду от восстановления Украины.

В ходе визита в Польшу 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что между двумя странами в будущем не будет политических и экономических границ.

Польша намерена вернуть выплаченные украинским беженцам $500 тысяч, сообщает «Радиоточка НСН».

