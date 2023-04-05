В словах Зеленского увидели намек на вхождение Украины в состав Польши

В ходе визита в Польшу в среду, 5 апреля, украинский лидер выразил надежду, что граница между двумя странами в будущем исчезнет.

Пользователи Twitter предположили, что Зеленский намекнул на вхождение Украины в состав Польши. По мнению комментаторов, страна автоматически стала бы членом ЕС и НАТО.

«Просто в будущем не будет Украины», - написал один из комментаторов.

Польша намерена вернуть выплаченные украинским беженцам деньги. Власти считают, что они нарушили законодательство республики, передает «Радиоточка НСН».

