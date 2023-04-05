В словах Зеленского увидели намек на вхождение Украины в состав Польши
Украина может стать частью Польши после слов президента Владимира Зеленского. Такое предположение сделали пользователи Twitter (заблокированная в РФ социальная сеть).
В ходе визита в Польшу в среду, 5 апреля, украинский лидер выразил надежду, что граница между двумя странами в будущем исчезнет.
Пользователи Twitter предположили, что Зеленский намекнул на вхождение Украины в состав Польши. По мнению комментаторов, страна автоматически стала бы членом ЕС и НАТО.
«Просто в будущем не будет Украины», - написал один из комментаторов.
Польша намерена вернуть выплаченные украинским беженцам деньги. Власти считают, что они нарушили законодательство республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru