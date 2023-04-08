Украинские танки будут ремонтировать в Польше
8 апреля 202318:53
В Польше начнут ремонтировать украинские танки Т-64, сообщили в государственном концерне «Укроборонпром».
Отмечается, что Т-64 буду обслуживать и полностью восстанавливать на мощностях Leopard 2 в Гливице.
В будущем в Польше планируют обслуживать и танки Т-72 и РТ-91 Twardy.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год.
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8 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru