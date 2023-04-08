Украинские танки будут ремонтировать в Польше

В Польше начнут ремонтировать украинские танки Т-64, сообщили в государственном концерне «Укроборонпром».

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Отмечается, что Т-64 буду обслуживать и полностью восстанавливать на мощностях Leopard 2 в Гливице.

В будущем в Польше планируют обслуживать и танки Т-72 и РТ-91 Twardy.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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