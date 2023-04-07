Rzeczpospolita: Украина должна войти в состав Польши после завершения конфликта

Украина может стать частью нового польского государства после окончания конфликта с Россией. Такое мнение в статье для газеты Rzeczpospolita выразил обозреватель Томаш Гжегож Гроссе.

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По его словам, в Польше обсуждают воссоздание Речи Посполитой. Речь идет о расширении сотрудничества с Украиной и другими странами региона, объяснил он.

Обозреватель считает, что в случае интеграции Украины в польскую государственность вопрос вступления Киева в НАТО и Евросоюз решится сам собой.

Автор публикации заявил, что вступление Украины в состав Польши обеспечит Восточной Европе «безопасность и стабильность». Также это позволит США активнее готовиться к действиям на Тихом океане, добавил публицист.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала спецоперации призвал отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут рубежи Польши, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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