По его словам, в Польше обсуждают воссоздание Речи Посполитой. Речь идет о расширении сотрудничества с Украиной и другими странами региона, объяснил он.

Обозреватель считает, что в случае интеграции Украины в польскую государственность вопрос вступления Киева в НАТО и Евросоюз решится сам собой.

Автор публикации заявил, что вступление Украины в состав Польши обеспечит Восточной Европе «безопасность и стабильность». Также это позволит США активнее готовиться к действиям на Тихом океане, добавил публицист.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала спецоперации призвал отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут рубежи Польши, передает «Радиоточка НСН».

