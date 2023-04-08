Французский шарм. Макрон очаровал критикой размещения ядерного оружия на чужой территории

Таким вопросом Захарова подписала картинки со схемами, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе. Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты стоят в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.

Недомолвки со стороны Макрона на переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином по поводу страны, в чей адрес прозвучала его критика в связи с размещением за пределами территории ядерного оружия, и породила иронию. Макрон известен своим стремлением сидеть на двух стульях.

«С одной стороны он старается доказать свою непоколебимую верность США в рамках НАТО, он их решительно поддерживал в том же украинском вопросе и в отношении Китая. Вместе с тем Макрон серьезно критиковал США за их ущербную экономическую политику, не выгодную для европейцев. Сразу после избрания в 2017 году он приглашал Путина в Версаль и был с ним на "ты", а теперь старается быть посредником в конфликте с Украиной», - заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский оценил «Радиоточке НСН».