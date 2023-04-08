Французский шарм. Макрон очаровал критикой размещения ядерного оружия на чужой территории
В России шутят по поводу критики президента Франции Эммануэля Макрона размещения ядерного оружия на территории чужой страны. Политики в РФ считают, что французский лидер крайне смело высказался в адрес США.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона про ядерное оружие «яростной» критикой в адрес США.
Накануне Макрон во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Вдобавок он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе».
Представитель МИД РФ Мария Захарова также высмеяла слова Макрона.
«Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» - иронично поинтересовалась дипломат в своем Telegram-канале.
Таким вопросом Захарова подписала картинки со схемами, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе. Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты стоят в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.
Недомолвки со стороны Макрона на переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином по поводу страны, в чей адрес прозвучала его критика в связи с размещением за пределами территории ядерного оружия, и породила иронию. Макрон известен своим стремлением сидеть на двух стульях.
«С одной стороны он старается доказать свою непоколебимую верность США в рамках НАТО, он их решительно поддерживал в том же украинском вопросе и в отношении Китая. Вместе с тем Макрон серьезно критиковал США за их ущербную экономическую политику, не выгодную для европейцев. Сразу после избрания в 2017 году он приглашал Путина в Версаль и был с ним на "ты", а теперь старается быть посредником в конфликте с Украиной», - заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский оценил «Радиоточке НСН».
В свою очередь руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву в отношениях двух стран и ситуации на Украине.
«Не думаю, что будет прорыв, или как-то радикально изменится позиция Китая по большинству вопросов. По крайней мере, стороны выслушают друг друга и смогут более четко понимать позиции... Для Китая Европа – это важный рынок и важный партнер. Думаю, что китайское руководство продемонстрирует готовность вести диалог, выслушивать разные точки зрения и учитывать их в анализе международной обстановки», - объяснил Карнеев «Радиоточке НСН».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо», передает «Радиоточка НСН».
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