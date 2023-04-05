Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерного конфликта между Россией и США
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Соединенных Штатов, считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом он написал в опубликованной на его сайте статье.
Робертс отмечает, что Россия препятствует мировой гегемонии США, и в Вашингтоне намерены «уничтожить» преграду. Однако это спровоцирует ядерную войну. Робертс напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о планах Запада по уничтожению России, пишет «Свободная пресса». При этом слова российского лидера не вызвали «никаких заверений» со стороны Белого дома.
Экс-сотрудник американской администрации считает, что Москва уже не поверит никаким гарантиям Вашингтона.
«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», — заключил Робертс.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика действующей администрации страны может привести к мировой ядерной войне, пишет Ura.ru.
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