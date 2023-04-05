Робертс отмечает, что Россия препятствует мировой гегемонии США, и в Вашингтоне намерены «уничтожить» преграду. Однако это спровоцирует ядерную войну. Робертс напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о планах Запада по уничтожению России, пишет «Свободная пресса». При этом слова российского лидера не вызвали «никаких заверений» со стороны Белого дома.

Экс-сотрудник американской администрации считает, что Москва уже не поверит никаким гарантиям Вашингтона.

«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», — заключил Робертс.

Между тем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика действующей администрации страны может привести к мировой ядерной войне, пишет Ura.ru.

