В МИД заявили о горячем конфликте между Россией и США
5 апреля 202312:45
Конфликт между Россией и США перешел из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, сегодня общественность воочию наблюдает прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по различным направлениям.
Ранее экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС
- Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
- Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину
- Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине
- Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля
- Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
- Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение
- Власти Ленобласти опровергли информацию о неопознанном объекте в небе
- Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с представителями российских ведомств в Калининграде
- Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом
5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru