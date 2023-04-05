В МИД заявили о горячем конфликте между Россией и США

По его словам, сегодня общественность воочию наблюдает прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по различным направлениям.

Ранее экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



