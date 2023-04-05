В МИД заявили о горячем конфликте между Россией и США

Конфликт между Россией и США перешел из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.

В ООН заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня

По его словам, сегодня общественность воочию наблюдает прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по различным направлениям.

Ранее экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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