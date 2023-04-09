Песков заявил об истерике на Западе из-за планов размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Республике Беларусь. Об этом он заявил в эфире в программы «Москва. Кремль. Путин».

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Песков напомнил, что государства Запада «не вспоминают тему американского оружия» в Европе, при этом у них возникает «истеричная реакция» из-за намерения Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Накануне Дмитрий Песков сыронизировал над заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о недопущении размещения ядерного оружия на территории других стран и назвал выступление французского политика «яростной» критикой в адрес США.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияБелоруссияЯдерное ОружиеДмитрий Песков

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