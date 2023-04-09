Песков заявил об истерике на Западе из-за планов размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Песков напомнил, что государства Запада «не вспоминают тему американского оружия» в Европе, при этом у них возникает «истеричная реакция» из-за намерения Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Накануне Дмитрий Песков сыронизировал над заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о недопущении размещения ядерного оружия на территории других стран и назвал выступление французского политика «яростной» критикой в адрес США.



