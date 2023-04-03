В ООН заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня

Она отметила «рост опасной ядерной риторики», а также многочисленные тенденции, которые увеличили риски намеренного или случайного использования ядерного оружия «из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия»

«Активизация стратегического соперничества, укрепление роли ядерных вооружений в военных доктринах... являются гонкой ядерных вооружений в качественном измерении», - заключила Накамицу.

Ранее председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии — это мера сдерживания, сообщает RT.