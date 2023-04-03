В ООН заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня со времен холодной войны, сообщает ТАСС.

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Она отметила «рост опасной ядерной риторики», а также многочисленные тенденции, которые увеличили риски намеренного или случайного использования ядерного оружия «из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия»

«Активизация стратегического соперничества, укрепление роли ядерных вооружений в военных доктринах... являются гонкой ядерных вооружений в качественном измерении», - заключила Накамицу.

Ранее председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии — это мера сдерживания, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
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