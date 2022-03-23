WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича

По данным издания, в начале марта власти США разработали ряд санкций в отношении Абрамовича из-за военной операции РФ на территории Украины. Однако Совет национальной безопасности Белого дома сказал Казначейству воздержаться.

Отмечается, что причиной этого стало то, что Зеленский посоветовал президенту Байдену в недавнем телефонном разговоре придержать санкции против олигарха, который может оказаться важным посредником между Россией в содействии переговоров о мире.





