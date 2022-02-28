Стало известно, может ли Абрамович помочь в переговорах России и Украины
Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию по просьбе Киева, чтобы помочь в переговорах России и Украины. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.
Днем 28 февраля в Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций, в которых сторону Москвы возглавил помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский, а со стороны Киева прибыли министр обороны страны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.
По словам бывшего продюсера президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, с ним и с другими членами еврейской общины в России связались украинские чиновники, попросив вмешаться в разрешение конфликта.
Роднянский подчеркнул, что влияние Абрамовича ограниченно, при этом, по его словам, он оказался единственным, кто откликнулся на просьбу в России. Продюсер заметил, что пока не известно, будет ли результат от действий российского олигарха, но представители Зеленского «благодарны за усилия».
Пресс-секретарь миллиардера не прокомментировал информацию о том, что Абрамович сейчас находится в Белоруссии, но подтвердил, что к нему обращались официальные лица Украины.
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