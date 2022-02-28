Стало известно, может ли Абрамович помочь в переговорах России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию по просьбе Киева, чтобы помочь в переговорах России и Украины. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Днем 28 февраля в Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций, в которых сторону Москвы возглавил помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский, а со стороны Киева прибыли министр обороны страны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

По словам бывшего продюсера президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, с ним и с другими членами еврейской общины в России связались украинские чиновники, попросив вмешаться в разрешение конфликта.