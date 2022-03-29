«Два шага к миру!» Россия пообещала Украине «в разы» сократить военную активность

ПРЕЗИДЕНТЫ, ГАРАНТЫ И КРЫМ С ДОНБАССОМ

Владимир Мединский также сообщил, что Россия предложила Украине схему, в соответствии с которой встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора главами МИД.

«Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел», - сказал помощник президента.

При этом он уточнил, что возможна и многосторонняя встреча с участием стран-гарантов мира на Украине.

«Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», - указал Мединский.

Со своей стороны, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что Киев видит гарантами своей безопасности страны, входящие в Совбез ООН, в том числе Россию.

«Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция», - сказал Арахамия на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, в будущем договоре нужно зафиксировать, что если что-то случится, последуют трехдневные консультации, а затем страны-гаранты должны будут оказать помощь Украине.

Владимир Мединский разъяснил, что предложения по гарантиям безопасности не распространяются на Донбасс и Крым, и Украина отказывается от планов возвращения их военным путем.

«Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», - отметил глава российской делегации.

Кроме того, он сообщил, что гарантии безопасности для Киева «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

«Что такое отдельные районы, формулирует Украина отдельно. И площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», — добавил Мединский.