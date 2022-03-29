«Два шага к миру!» Россия пообещала Украине «в разы» сократить военную активность
Украина отказалась от намерений вступать в военные союзы и «отвоевать» Крым с Донбассом, а Россия решила ослабить наступление на Киев и Чернигов.
Переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие во вторник в Стамбуле, стали самыми результативными с начала спецоперации и дали надежду на скорое восстановление мира.
Речь шла о внеблоковом статусе Украины, ее отказе от военных притязаний на Донбасс и Крым, а также о документе, который смогут подписать президенты России и Украины.
Кроме того, в Минобороны РФ на фоне встречных шагов украинской стороны приняли решение «кардинально» сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
КИЕВ, ЧЕРНИГОВ И ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил по итогам переговоров, что они прошли конструктивно и Москва сделает «два шага для деэскалации конфликта».
«Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я», - уточнил Мединский.
Вскоре замминистра обороны РФ Александр Фомин раскрыл детали.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, (…) министерством обороны в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», - сказал Фомин.
Мединский также заявил, что Киев пообещал не вступать в военные союзы и не размещать на территории Украины иностранные военные базы.
«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ», - сказал глава российской делегации в эфире Первого канала.
Кроме того, Мединский сообщил, что Украина передала России письменные предложения, подтверждающие ее стремления к нейтральному и безъядерному статусу.
«Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск», - сказал он в интервью ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТЫ, ГАРАНТЫ И КРЫМ С ДОНБАССОМ
Владимир Мединский также сообщил, что Россия предложила Украине схему, в соответствии с которой встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора главами МИД.
«Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел», - сказал помощник президента.
При этом он уточнил, что возможна и многосторонняя встреча с участием стран-гарантов мира на Украине.
«Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», - указал Мединский.
Со своей стороны, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что Киев видит гарантами своей безопасности страны, входящие в Совбез ООН, в том числе Россию.
«Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция», - сказал Арахамия на брифинге по итогам переговоров.
По его словам, в будущем договоре нужно зафиксировать, что если что-то случится, последуют трехдневные консультации, а затем страны-гаранты должны будут оказать помощь Украине.
Владимир Мединский разъяснил, что предложения по гарантиям безопасности не распространяются на Донбасс и Крым, и Украина отказывается от планов возвращения их военным путем.
«Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», - отметил глава российской делегации.
Кроме того, он сообщил, что гарантии безопасности для Киева «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы, формулирует Украина отдельно. И площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», — добавил Мединский.
ПОДОНКИ ЗАХВАЧЕНЫ?
Отдельно был поднят вопрос о пытках российских солдат украинскими националистами, кадры которых были обнародованы накануне в соцсетях и шокировали весь мир.
«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.
Со своей стороны, другой член российской делегации, замглавы Минобороны генерал-полковник Александр Фомин призвал Украину к строгому соблюдению Женевских конвенций, в том числе в вопросах гуманного обращения с военнопленными.
«Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к нашим, российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры, чтобы исключить эту практику», - подчеркнул он.
Вскоре после окончания переговоров депутат Госдумы Владимир Шаманов сообщил, что российский спецназ захватил националистов, издевавшихся над российскими военнослужащими.
По его словам, те, кто «измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил». Шаманов уточнил, что речь идет о украинских футбольных хулиганах из группировки харьковского «Металлиста».
Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, несколько раундов прошли на территории Белоруссии, затем переговорщики переместились в Турцию.
«С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня», - заявил на брифинге по итогам встречи 29 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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