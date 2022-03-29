Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Романа Абрамовича в переговорах России и Украины одобрено с обеих сторон, сообщает РИА Новости.
По его словам, бизнесмен присутствует на встрече в Турции, однако он «не является официальным членом делегации».
«Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе, сообщает RT.
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