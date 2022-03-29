Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

По его словам, бизнесмен присутствует на встрече в Турции, однако он «не является официальным членом делегации».

«Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе, сообщает RT.

