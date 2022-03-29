«Циничный переводчик!»: Павловский объяснил роль Абрамовича в российско-украинских переговорах
Олигарх действует как доверенное лицо Путина и не собирается извлекать личную выгоду, уверен политолог.
Миллиардер Роман Абрамович выступает на переговорах России и Украины в роли переводчика с «пропагандистского языка» на дипломатический, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Абрамовича в переговорах одобрено с обеих сторон, при этом бизнесмен «не является официальным членом делегации». Павловский отметил "холодный" характер российского олигарха.
«Я думаю, Абрамович играет роль советника или, если угодно, «переводчика» с пропагандистского на обычный дипломатический язык. Скорее (появление Абрамовича на переговорах – прим. НСН), связано с дефицитом хороших дипломатов, которые не являются пропагандистами, а могут просто, холодно и цинично обсуждать важные вопросы. А нам так и нужно сейчас обсуждать вопросы, чтобы прийти к перемирию», - сказал Павловский.
При этом он выразил уверенность, что Абрамович не преследует какие-то личные интересы.
«Что он для себя может здесь преследовать? Он принадлежит к ближнему кругу Владимира Путина и действует как доверенное лицо. Что здесь может быть личного», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее во вторник в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения. По данным РИА Новости, перед началом переговоров Абрамович поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,
24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе.
По данным The Wall Street Journal, США пока не ввели санкции против Абрамовича, поскольку он может выступить важным посредником на переговорах. Издание утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский лично попросил об этом президента США Джо Байдена.
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