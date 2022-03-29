«Циничный переводчик!»: Павловский объяснил роль Абрамовича в российско-украинских переговорах

Миллиардер Роман Абрамович выступает на переговорах России и Украины в роли переводчика с «пропагандистского языка» на дипломатический, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Абрамовича в переговорах одобрено с обеих сторон, при этом бизнесмен «не является официальным членом делегации». Павловский отметил "холодный" характер российского олигарха.