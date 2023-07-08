«Ничего, кроме слов». Украину манят, но не зовут в НАТО

Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.

О том, что Украине необходимо указать путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Polska. Metropolia Warszawska.

Он отметил, что в Польше приветствуют вступление Украины, но не отрицают, что для этого нужны «правильные условия».



Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что страны Североатлантического альянса должны назвать срок приглашения Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом он заявил в статье, размещенной в издании Foreign Policy.