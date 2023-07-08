«Ничего, кроме слов». Украину манят, но не зовут в НАТО
О вступлении Украины в НАТО заявляют в ряде иностранных государств, в том числе в Турции. Однако, на Украине не верят в эту скорую возможность.
Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом политик заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые длились 2,5 часа.
Перед поездкой в Турцию Зеленский анонсировал переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Президент Украины планировал обсудить с Эрдоганом вопросы координации перед саммитом НАТО, гарантии безопасности Киевву. По данным телеканала A Haber, после встречи с Зеленским Эрдоган может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
По мнению российского политолога Владимира Маркова, Эрдоган на переговорах с Зеленским сделал заявления, которые в Москве будут воспринимать как антироссийские.
«Зеленского назвал дорогим другом. Заявил о поддержке Украины Турцией, о поддержке территориальной целостности Украины, в "несправедливой войне."... В общем, это даже воспринимается в России неожиданно, почему заявления Эрдогана такие антироссийские. Видимо, это в контексте того, что Россия готовится заблокировать Зерновую сделку с 17 июля», - написал эксперт в своем Telegram-канале 8 июля.
Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.
О том, что Украине необходимо указать путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Polska. Metropolia Warszawska.
Он отметил, что в Польше приветствуют вступление Украины, но не отрицают, что для этого нужны «правильные условия».
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что страны Североатлантического альянса должны назвать срок приглашения Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом он заявил в статье, размещенной в издании Foreign Policy.
Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.
По мнению дипломата, страны блока должны назвать этот срок, если они не могут пригласить Украину в НАТО.
Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе не оправдает ожидания украинцев, заявил в интервью британской газете The Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
Он полагает, что Украина не получит ничего, кроме слов поддержки. Буданов сообщил, что видел черновики речей.
Россия преследует цель устранить угрозу вступления Киева в НАТО, сообщил «Российской газете» бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил он, указав, что Москва не пыталась сдерживать расширение Североатлантического альянса за счет Швеции и Финляндии.
Российские власти просили лишь учитывать ее обеспокоенность и не приглашать в альянс бывшие союзные республики, с которыми у Москвы есть территориальные споры.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) страны Запада назовут Россию главным врагом.
«Самое главное, что будет в Вильнюсе – это новая стратегия НАТО в сфере обороны, это серьезное дело. Это новая холодная война, НАТО серьезно готовится, это конкретный план об окружении России. В этой стратегии главный враг – Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина. Об Украине будут говорить, но ничего особенного из конкретики не ожидается, только туманные речи. Невозможно в сегодняшних условиях принять Украину в НАТО или в ЕС», - рассказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия и терроризм являются главными угрозами для альянса. Также он сообщил, что в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны планируется развернуть в Европе 300 тысяч военных в высокой степени боеготовности, и увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
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