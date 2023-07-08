«Ничего, кроме слов». Украину манят, но не зовут в НАТО

О вступлении Украины в НАТО заявляют в ряде иностранных государств, в том числе в Турции. Однако, на Украине не верят в эту скорую возможность.



Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом политик заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые длились 2,5 часа.

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Перед поездкой в Турцию Зеленский анонсировал переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Украины планировал обсудить с Эрдоганом вопросы координации перед саммитом НАТО, гарантии безопасности Киевву. По данным телеканала A Haber, после встречи с Зеленским Эрдоган может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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По мнению российского политолога Владимира Маркова, Эрдоган на переговорах с Зеленским сделал заявления, которые в Москве будут воспринимать как антироссийские.

«Зеленского назвал дорогим другом. Заявил о поддержке Украины Турцией, о поддержке территориальной целостности Украины, в "несправедливой войне."... В общем, это даже воспринимается в России неожиданно, почему заявления Эрдогана такие антироссийские. Видимо, это в контексте того, что Россия готовится заблокировать Зерновую сделку с 17 июля», - написал эксперт в своем Telegram-канале 8 июля.

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Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.

О том, что Украине необходимо указать путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Polska. Metropolia Warszawska.

Он отметил, что в Польше приветствуют вступление Украины, но не отрицают, что для этого нужны «правильные условия».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что страны Североатлантического альянса должны назвать срок приглашения Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом он заявил в статье, размещенной в издании Foreign Policy.

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Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.

По мнению дипломата, страны блока должны назвать этот срок, если они не могут пригласить Украину в НАТО.

Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе не оправдает ожидания украинцев, заявил в интервью британской газете The Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Он полагает, что Украина не получит ничего, кроме слов поддержки. Буданов сообщил, что видел черновики речей.

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Россия преследует цель устранить угрозу вступления Киева в НАТО, сообщил «Российской газете» бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил он, указав, что Москва не пыталась сдерживать расширение Североатлантического альянса за счет Швеции и Финляндии.

Российские власти просили лишь учитывать ее обеспокоенность и не приглашать в альянс бывшие союзные республики, с которыми у Москвы есть территориальные споры.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) страны Запада назовут Россию главным врагом.

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«Самое главное, что будет в Вильнюсе – это новая стратегия НАТО в сфере обороны, это серьезное дело. Это новая холодная война, НАТО серьезно готовится, это конкретный план об окружении России. В этой стратегии главный враг – Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина. Об Украине будут говорить, но ничего особенного из конкретики не ожидается, только туманные речи. Невозможно в сегодняшних условиях принять Украину в НАТО или в ЕС», - рассказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия и терроризм являются главными угрозами для альянса. Также он сообщил, что в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны планируется развернуть в Европе 300 тысяч военных в высокой степени боеготовности, и увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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