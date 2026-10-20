СМИ: Европа предложит Путину сдачу всего Донбасса России в обмен на остановку боев
Лидеры европейских стран на фоне обострения отношений президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, а также ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона намерены провести собственные переговоры с Москвой об остановке боев на Украине, сообщает Financial Times.
По данным издания, уже в скором времени может состояться телефонный разговор между главами стран Европы с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе потенциальных российско-европейских переговоров российскому лидеру могут быть предложены два варианта завершения конфликта.
Первый сценарий предполагает, что европейцы предложат заморозить конфликт по текущей линии фронта, а взамен — выдать России гарантию того, что Украина никогда не станет членом НАТО. Согласно второму сценарию, Киев уступает Москве оставшуюся часть Донбасса, но после этого вступает в НАТО.
Ранее в Верховную Раду внесли законопроект об отказе на вступление в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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