В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО

По её словам, документ не станет переформулировкой коммюнике Бухарестского саммита.

Смит также отметила, что в Вильнюсе будет объявлено о выделении новой долгосрочной помощи Киеву. Кроме того, представитель американской администрации рассказала, что обсуждается вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности на долгосрочной основе.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



