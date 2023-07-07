В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО
В коммюнике по итогам саммита НАТО в столице Литвы будет отражено стремление Украины стать частью Североатлантического альянса. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.
По её словам, документ не станет переформулировкой коммюнике Бухарестского саммита.
Смит также отметила, что в Вильнюсе будет объявлено о выделении новой долгосрочной помощи Киеву. Кроме того, представитель американской администрации рассказала, что обсуждается вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности на долгосрочной основе.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru