В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО

В коммюнике по итогам саммита НАТО в столице Литвы будет отражено стремление Украины стать частью Североатлантического альянса. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

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По её словам, документ не станет переформулировкой коммюнике Бухарестского саммита.

Смит также отметила, что в Вильнюсе будет объявлено о выделении новой долгосрочной помощи Киеву. Кроме того, представитель американской администрации рассказала, что обсуждается вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности на долгосрочной основе.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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