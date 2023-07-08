Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО

США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов Зеленский прилетел в Стамбул для встречи с Эрдоганом ООН предложила направить экспертов для оценки ущерба от подрыва аммиакопровода под Харьковом «Крымэнерго» восстановило энергоснабжение в Евпатории Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона