Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО
8 июля 202303:22
Президент США Джо Байден оговорился, заявив о необходимости предложить России путь, чтобы страна достигла уровня требований НАТО. Об этом политик рассказал в интервью CNN.
«Мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — отметил американский президент.
Ранее Байден заявил, что президент России Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого американский президент перепутал Ирак и Иран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru