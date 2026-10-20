Трамп анонсировал освобождение задержанного в России американца

Президент не уточнил, о ком именно идет речь. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро»,— сказал глава государства. Трамп отметил, что Вашингтон добивался освобождения американца много лет.

The Wall Street Journal пишет, что Россия и США обсуждали освобождение заключенных американцев во время визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, которого отправил в российскую столицу лично Трамп.

Ранее директор СВР встретился с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Нарышкин отмечал, что в таких контактах нет ничего необычного, личные встречи глав спецслужб - «часть работы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

