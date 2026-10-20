У первого вице-губернатора Кубани потребовали изъять имущество на 1 млрд рублей

Оно превышает 970 млн рублей. Речь идет об автомобилях и 63 объектах недвижимости в Москве, Краснодаре, Геленджике, станице Каневской и Ростове-на-Дону. Это семь квартир и земельные участки. Отмечается, что они были получены коррупционным путем.

Также заявлены денежные требования почти на 86 млн рублей. Ответчиками по иску выступают 50-летний вице-губернатор, его дети, родители, бывшая и нынешняя супруги, а также несколько доверенных лиц — всего 13 человек. Генпрокуратура указала, что они не представили доказательств приобретения имущества на законные доходы. С 2007 по 2025 год Галась официально заработал 41,6 млн рублей, а его ближайшие родственники всего чуть более 11,4 млн рублей. По данным ведомства, чиновник совмещал госслужбу с ведением бизнеса, что противоречит закону. Также под арест могут попасть банковские счета, депозиты, ячейки и иные ценности ответчиков.

Ранее вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

