В девяти отраслях экономики РФ зарплаты превысили 500 тысяч рублей
В России средняя зарплата свыше 500 тысяч рублей в месяц зафиксирована в девяти отраслях экономики, сообщает РИА Новости.
Таковы данные за январь — июль 2026 года. Самые большие доходы у работников морского пастбищного рыбоводства — в среднем 1,27 млн рублей в месяц. Сотрудникам платят за вылов рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, разведенных искусственно.
Высокие доходы зафиксированы и в финансовом секторе. Управляющие пенсионными фондами получали 753 тысячи рублей в месяц, управляющие ценными бумагами — 662 тысячи рублей. В перестраховании платят 553 тысячи рублей, в управлении инвестиционными фондами — 539 тысяч рублей.
В холдинговых компаниях доходы составляют 536 тысяч рублей, у операторов лотерей — 533 тысячи. Управляющие фондами зарабатывали 531 тысячу, а специалисты по страхованию рисков — 501 тысячу рублей.
Ранее слесари догнали по зарплатам топ-менеджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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