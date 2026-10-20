СМИ: Украина станет новым «Афганистаном» для ЕС
Издержки Европейского союза из-за финансирования Киева, отразятся на настроениях жителей Европы, сообщает Pravda.
По данным словацкого портала, Украина станет собственным «Афганистаном» не для России, а для ЕС. В настоящее время Евросоюз не предлагает никакого плана по прекращению конфликта, а санкции не смогут разрушить российскую экономику. Ограничительные меры не смогли сломить даже самые слабые экономики последних десятилетий, не говоря о России.
Отмечается, что растущие издержки европейских стран существенно повлияют на настроения в их обществе. Если система образования и здравоохранения рушится, нет средств на ремонт дорог, собственное жилье остается мечтой, тогда обычные европейцы начинают спрашивать, зачем давать деньги на помощь Украине, когда они сами находятся в тяжелом положении.
Ранее стало известно, что Европа предложит Путину сдачу всего Донбасса России в обмен на остановку боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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