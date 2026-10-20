Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-главы Ростова-на-Дону на 1,6 млрд

Экс-чиновник оказался владельцем половины паевого инвестиционного фонда, домов, квартир и парка автомобилей, а также более $1 млн наличными, которые заняли три банковские ячейки. Логвиненко сейчас находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

Ведомство отмечает, что на муниципальной и государственной службе он не соблюдал антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, используя свое положение во власти и ее авторитет «в корыстных целях».

Экс-глава Ростова-на-Дону с 1997 по 2016 год служил в органах внутренних дел. Он был опером, старшим оперуполномоченным, возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД по Таганрогу, а также аналогичное подразделение ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее стало известно, что у первого вице-губернатора Кубани потребовали изъять имущество на 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

