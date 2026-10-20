Российские студенты могут остаться без оценок из-за сбоя образовательной платформы

Stepik не работает с 11 октября. Это произошло после атаки беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире. Из-за сбоя учащиеся по всей стране не могут выполнять задания, которые им задают в рамках учёбы. В результате некоторые учащиеся рискуют остаться без оценок. В настоящее время полноценных альтернатив платформе нет.

19 октября компания Stepik сообщила, что восстановление сервиса идёт медленнее, чем ожидалось. Специалисты переносят платформу на новую инфраструктуру и проверяют сохранность данных. Когда сервис снова заработает, пока неизвестно.

Stepik — отечественная образовательная платформа с онлайн-курсами по программированию, математике, иностранным языкам и другим предметам. На ней студенты смотрят лекции, решают задания и отслеживают свой прогресс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство обсуждает тему помощи «Яндексу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

