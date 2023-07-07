Сенатор Грэм потребовал принять резолюцию о членстве Украины в НАТО
Конгресс США должен одобрить резолюцию о приеме Украины в Североатлантический альянс, считает сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.
«Я намерен работать с республиканцами и демократами в Сенате над принятием резолюции, призывающей принять Украину в НАТО». - написал политик в своем Twitter (заблокирован в РФ).
По его мнению, гарантии безопасности позволят предотвратить конфликты в будущем. Грэм полагает, что членство НАТО «жизненно важно для безопасности Европы и мира».
Он выразил надежду, что большинство сенаторов поддержит резолюцию.
Белый дом 7 июля анонсировал «важную речь» президента США Джо Байдена относительно Украины по итогам саммита НАТО. Мероприятие пройдет 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru