Сенатор Грэм потребовал принять резолюцию о членстве Украины в НАТО

«Я намерен работать с республиканцами и демократами в Сенате над принятием резолюции, призывающей принять Украину в НАТО». - написал политик в своем Twitter (заблокирован в РФ).

По его мнению, гарантии безопасности позволят предотвратить конфликты в будущем. Грэм полагает, что членство НАТО «жизненно важно для безопасности Европы и мира».

Он выразил надежду, что большинство сенаторов поддержит резолюцию.

Белый дом 7 июля анонсировал «важную речь» президента США Джо Байдена относительно Украины по итогам саммита НАТО. Мероприятие пройдет 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе, напоминает «Радиоточка НСН».

