В Госдуме предложили поднять налоговый вычет на жилье до 8 млн рублей
Потолок налогового вычета за покупку квартиры в 2 млн рублей устарел, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.
По его словам, его нужно поднять до 8 млн рублей. Парламентарий указал, что вычет не привязан к выбору между первичным и вторичным жильем — вернуть деньги можно в обоих случаях. Аксененко назвал налоговый вычет отдельной мерой поддержки, которая могла бы заметно снизить расходы семьи на покупку жилья.
Действующие лимиты установили в 2014 году. Максимум имущественного вычета — 2 млн рублей, что при ставке НДФЛ в 13% дает возврат в 260 тысяч рублей.
Ранее депутат Чаплин напомнил россиянам о налоговом вычете за построенный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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