Внимание общественности приковано к прогнозам вокруг саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Политологи «гадают», каких решений от альянса ожидать в официальном формате, а что будет обсуждаться в кулуарах.

При этом становится понятно, что Украина зря возлагала большие надежды на взаимодействие с западными партнерами в рамках саммита. В Киеве находят риторику НАТО слишком неопределенной, и, кажется, больше не ожидают грандиозных решений в этом месяце.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинцев. Он заявил, что уже видел черновики речей для саммита и «ничего интересного там не будет».

Официальный Киев неоднократно выражал недовольство позицией альянса по поводу включения в него Украины. В офисе Зеленского даже говорили, что украинский лидер просто не приедет на саммит, если страну не пригласят вступить в НАТО или не дадут какие-то четкие сигналы о том, что это возможно.

На данный момент неизвестно, посетит ли Зеленский мероприятие, в его офисе уверяют, что этот вопрос еще не решен.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявил, что украинский вопрос не станет основной темой саммита. По его словам, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. Он назвал план НАТО «окружением России» и предрек новую холодную войну.

«Самое главное, что будет в Вильнюсе – это новая стратегия НАТО в сфере обороны, это серьезное дело. Это новая холодная война, НАТО серьезно готовится, это конкретный план об окружении России. В этой стратегии главный враг – Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина. Об Украине будут говорить, но ничего особенного из конкретики не ожидается, только туманные речи. Невозможно в сегодняшних условиях принять Украину в НАТО или в ЕС», - рассказал он.

Также он отметил, что США сейчас не готовы «тормозить» Украину в конфликте с Россией, поэтому ожидать переговоров после саммита не стоит, этот процесс может начаться к концу лета после провала ВСУ.