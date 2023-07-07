Саммит или апокалипсис? НАТО готовит отговорки для Киева и «план окружения» для Москвы
США обещают Киеву опасные кассетные боеприпасы вместо членства в НАТО. Предстоящая встреча альянса укрепит Россию в роли главного врага Запада, что усиливает «ядерные» прогнозы Медведева.
Внимание общественности приковано к прогнозам вокруг саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Политологи «гадают», каких решений от альянса ожидать в официальном формате, а что будет обсуждаться в кулуарах.
При этом становится понятно, что Украина зря возлагала большие надежды на взаимодействие с западными партнерами в рамках саммита. В Киеве находят риторику НАТО слишком неопределенной, и, кажется, больше не ожидают грандиозных решений в этом месяце.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинцев. Он заявил, что уже видел черновики речей для саммита и «ничего интересного там не будет».
Официальный Киев неоднократно выражал недовольство позицией альянса по поводу включения в него Украины. В офисе Зеленского даже говорили, что украинский лидер просто не приедет на саммит, если страну не пригласят вступить в НАТО или не дадут какие-то четкие сигналы о том, что это возможно.
На данный момент неизвестно, посетит ли Зеленский мероприятие, в его офисе уверяют, что этот вопрос еще не решен.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявил, что украинский вопрос не станет основной темой саммита. По его словам, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. Он назвал план НАТО «окружением России» и предрек новую холодную войну.
«Самое главное, что будет в Вильнюсе – это новая стратегия НАТО в сфере обороны, это серьезное дело. Это новая холодная война, НАТО серьезно готовится, это конкретный план об окружении России. В этой стратегии главный враг – Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина. Об Украине будут говорить, но ничего особенного из конкретики не ожидается, только туманные речи. Невозможно в сегодняшних условиях принять Украину в НАТО или в ЕС», - рассказал он.
Также он отметил, что США сейчас не готовы «тормозить» Украину в конфликте с Россией, поэтому ожидать переговоров после саммита не стоит, этот процесс может начаться к концу лета после провала ВСУ.
В США же прекрасно понимают настроения Киева и пытаются успокоить, при этом, конечно, намекают, что контрнаступление может идти и более быстрыми темпами.
Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США все-таки будут поставлять Киеву кассетные боеприпасы, но будут тщательно выбирать их «отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб». При этом в тот же день в Пентагоне говорили, что вопрос подобных поставок еще только рассматривается. Но агентство Reuters считает, что 7 июля поставку объявят официально.
Российская сторона предупреждает Вашингтон, что это недопустимый шаг со стороны США. Правозащитники по всему миру выступают против кассетных боеприпасов, так как это прямая угроза гражданским лицам в будущем. По статистике, от 10% до 40% боеприпасов не взрываются. Получается, что целые регионы наводняются миллионами неразорвавшихся мини-бомб, которые могут сдетонировать в любой момент.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российско-украинское противостояние может усугубиться и затянуться, если США отправят Украине запрещенные к использованию кассетные боеприпасы.
Чепа добавил, что, по всей видимости, имеются в виду кассетные боеприпасы для авиационного применения, однако сегодня у Киева недостаточно носителей для их использования. По его словам, желание Вашингтона направить Киеву кассетные боеприпасы свидетельствует о провале контрнаступления ВСУ и о том, что США очевидно, что конфликт переходит в затяжную фазу.
Со своей стороны, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по итогам саммита ограниченный контингент стран НАТО, например, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину.
По его словам, этому будет предшествовать ядерная провокация со стороны Киева. Рогов уверен, что Украине нужен повод, чтобы на саммите НАТО продавить решение о введении ограниченного контингента альянса.
При этом зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация может закончиться за несколько дней, если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение.
«Если бы НАТО и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то спецоперация прекратилась бы за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставки оружия, СВО закончится за несколько дней», - отметил политик.
Он также вновь напомнил, что любой конфликт может завершиться либо мирным договором, либо ядерным ударом.
До этого он говорил, что Россия преследует цель устранить угрозу вступления Киева в НАТО.
«И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил он, указав, что Москва не пыталась сдерживать расширение Североатлантического альянса за счет Швеции и Финляндии.
«Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны (Швеция и Финляндия) и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры», - объяснил он.
Ранее зампред Совбеза назвал «вполне вероятным» ядерный апокалипсис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми
- Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55
- Марочко заявил о потерях ВСУ в ДНР из-за действий командования
- Синоптик Леус: Москва пережила тропическую ночь
- Григорий Лепс выпустил новый альбом «Завтра»
- Жителя Казани задержали по подозрению в распространении конфет с наркотиками
- СМИ: Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов
- ФАС обеспечила поступление в бюджет 7,51 млрд рублей в 2022 году
- В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
- На Урале десять подростков госпитализировали после употребления алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru