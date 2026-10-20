Зеленский: Starlink не снял ограничения на скорость полета украинских дронов

Американская компания SрасеХ миллиардера Илона Маска все еще не сняла ограничения на использование спутниковой связи Starlink для украинских дронов-перехватчиков, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Согласно ему, на разных участках фронта оборудование Starlink перестает функционировать на скорости 130-161 км/ч. Зеленский отметил, что это ограничивает использование дронов разных типов.

Ранее Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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