Зеленский: Starlink не снял ограничения на скорость полета украинских дронов

Он сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Согласно ему, на разных участках фронта оборудование Starlink перестает функционировать на скорости 130-161 км/ч. Зеленский отметил, что это ограничивает использование дронов разных типов.

Ранее Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

