США исключили членство Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

В администрации президента США заявили, что Украина в ближайшее время не войдет в альянс. Киеву нужно выполнить ряд условий для членства в блоке, указали в Белом доме.

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Конгресс принять резолюцию о членстве Украины в НАТО. По его мнению, это необходимо для безопасности в Европе.

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В Белом доме анонсировали «важную речь» президента Джо Байдена по итогам мероприятия, передает «Радиоточка НСН».

