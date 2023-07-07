США исключили членство Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
Киев не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу по итогам саммита в столице Литвы Вильнюсе, сообщили в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
В администрации президента США заявили, что Украина в ближайшее время не войдет в альянс. Киеву нужно выполнить ряд условий для членства в блоке, указали в Белом доме.
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Конгресс принять резолюцию о членстве Украины в НАТО. По его мнению, это необходимо для безопасности в Европе.
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В Белом доме анонсировали «важную речь» президента Джо Байдена по итогам мероприятия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru