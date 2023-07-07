Столтенберг: На саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Столтенберг отметил, что Киеву выделят еще 500 миллионов евро помощи в виде горючего и медикаментов.

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН». Он назвал план НАТО «окружением России» и предрек новую холодную войну. Он считает, что украинский вопрос не станет «темой дня» саммита.

