СМИ: Уиткофф и Кушнер на днях проведут переговоры с Украиной в Норвегии
20 октября 202603:34
Денис Хоноров
Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся в Норвегию для предстоящего раунда переговоров о прекращении конфликта между Россией и Украиной, сообщает Reuters.
По данным агентства, на встрече ожидается участие украинского президента Владимира Зеленского. Другие подробности неизвестны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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