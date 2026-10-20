СМИ: Уиткофф и Кушнер на днях проведут переговоры с Украиной в Норвегии

Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся в Норвегию для предстоящего раунда переговоров о прекращении конфликта между Россией и Украиной, сообщает Reuters.

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По данным агентства, на встрече ожидается участие украинского президента Владимира Зеленского. Другие подробности неизвестны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаСША

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