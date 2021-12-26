Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

«То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит две трети сенаторов должны за это проголосовать. Да там ни один не проголосует. Если даже подпишут, то все ровно ратификация в принципе невозможна, потому что в сенате все объединены в том, что Россия - это плохая страна. Поэтому говорить о каких-то юридически обязывающих договоренностях нет никакого смысла, потому что они такими не будут, они будут джентльменские, даже если какие-то договоренности появятся. Это все невозможно. Только если здание конгресса в Вашингтоне займет наш спецназ, тогда, может, проголосуют», - посетовал он.