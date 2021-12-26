Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России
Американские сенаторы не проголосуют за гарантии безопасности России, а Москва не должна соглашаться на изменение ни одного пункта пакета предложений, спорят эксперты в эфире НСН.
По словам президента Владимира Путина, США и НАТО уже находятся «на пороге нашего дома». Если США и НАТО не обеспечат гарантии безопасности Москве, Кремль может дать на это разный ответ, заявил российский лидер в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.
«То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит две трети сенаторов должны за это проголосовать. Да там ни один не проголосует. Если даже подпишут, то все ровно ратификация в принципе невозможна, потому что в сенате все объединены в том, что Россия - это плохая страна. Поэтому говорить о каких-то юридически обязывающих договоренностях нет никакого смысла, потому что они такими не будут, они будут джентльменские, даже если какие-то договоренности появятся. Это все невозможно. Только если здание конгресса в Вашингтоне займет наш спецназ, тогда, может, проголосуют», - посетовал он.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» утверждает, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
«У этого документа будет очень интересная судьба. То, что МИДу удалось загнать американцев в угол – это очевидно. Это документ, который, если внимательно почитать, за все хорошее и против всего плохого, на него надо будет отвечать и отвечать негативно… Вычеркивать оттуда можно все что угодно, но с нашей стороны этот документ носит подчеркнуто пакетный характер и вычеркивание любого из пунктов этот пакет будет обесценивать», - резюмировал Евстафьев.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
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