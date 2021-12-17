«Состояние цейтнота»: Американист оценил договора о безопасности с США и НАТО
Российскому МИДу удалось загнать американцев в угол, потому что на этот документ им придется отвечать негативно, заявил Евстафьев.
Из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться, заявил профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США также должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
«У этого документа будет очень интересная судьба. То, что МИДу удалось загнать американцев в угол – это очевидно. Это документ, который, если внимательно почитать, за все хорошее и против всего плохого, на него надо будет отвечать и отвечать негативно. В этом смысле, кончено, наши замечательные партнеры находятся в сложном положении, но они что-нибудь обязательно придумают. Вероятнее всего, как уже заявила Псаки, они сошлются на мнение партнеров или на еще что-то, но в действительности американцев поставили в состояние довольно очевидного цейтнота», - отметил Евстафьев.
По его словам, из договора нельзя вычеркивать ни один пункт.
«Вычеркивать оттуда можно все что угодно, но с нашей стороны этот документ носит подчеркнуто пакетный характер и вычеркивание любого из пунктов этот пакет будет обесценивать. А нового Михаила Сергеевича Горбачева, который рейкьявикский пакет развяжет, я думаю, у нас еще долго не будет», - резюмировал Евстафьев.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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