В Кремле заявили о желании России как можно скорее получить ответ на предложения по безопасности

Россия заинтересована в как можно более быстром получении ответа от США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

В то же время Песков отметил, что в таких вопросах «не может быть дедлайнов».

В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе, ожидается, что обсуждение этих документов состоится в январе.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковБезопасностьСШАРоссия
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