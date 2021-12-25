В Кремле заявили о желании России как можно скорее получить ответ на предложения по безопасности

«Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

В то же время Песков отметил, что в таких вопросах «не может быть дедлайнов».

В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе, ожидается, что обсуждение этих документов состоится в январе.

