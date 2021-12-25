В Кремле заявили о желании России как можно скорее получить ответ на предложения по безопасности
Россия заинтересована в как можно более быстром получении ответа от США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
В то же время Песков отметил, что в таких вопросах «не может быть дедлайнов».
В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе, ожидается, что обсуждение этих документов состоится в январе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru