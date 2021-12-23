США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе
Власти США заявили о готовности к переговором по безопасности с РФ в начале января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновник американской администрации также отметил, что переговоры возможны по различным каналам. Он добавил, что прогресс в этих переговорах возможен только при деэскалации вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ. По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями РФ по НАТО
- США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе
- Столтенберг опроверг слова Путина об обмане НАТО
- Внедорожник протаранил маршрутку в Москве, пострадали 10 человек
- Дик Мьюир возглавил сборную России по регби
- Дело о плохом теплоснабжении возбудили после пресс-конференции Путина
- «Это богопротивно»: Муфтий Альбир Крганов о браках трансгендеров
- Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстраха
- Собака-робот будет охранят Москву от самозахвата территорий
- МИД Украины опроверг слова Путина о подготовке операции в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru