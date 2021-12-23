США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе

Чиновник американской администрации также отметил, что переговоры возможны по различным каналам. Он добавил, что прогресс в этих переговорах возможен только при деэскалации вокруг Украины.



Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ. По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.

