США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе

Власти США заявили о готовности к переговором по безопасности с РФ в начале января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

В США опровергли агрессивные настроения по отношению к России

Чиновник американской администрации также отметил, что переговоры возможны по различным каналам. Он добавил, что прогресс в этих переговорах возможен только при деэскалации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ. По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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