Двое в драку, третий - Турция: Сатановский жёстко высмеял «посредничество» Эрдогана в украинском конфликте

«Плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России, поиронизировал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы «уладить разногласия» между странами. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.