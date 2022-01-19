Двое в драку, третий - Турция: Сатановский жёстко высмеял «посредничество» Эрдогана в украинском конфликте
Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины, считает политолог Евгений Сатановский.
«Плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России, поиронизировал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы «уладить разногласия» между странами. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
«У нас есть три страны, с которыми мы исторически разбирались в вопросах Украины – это Польша, Турция и Швеция. Помните, классики писали: «Времен Очаковских и покорения Крыма». Была ж такая тема. Еще [крепость] Измаил у нас брал русский корпус. Начиная с первых Романовых, и до Петра, и при Петре мы с Турцией вели плодотворнейшие дискуссии по Украине. А в XX веке была еще четвертая страна – Германия. Турция более чем подходит! По результатам этих бесед я даже не знаю, будем ли мы присоединять черноморские проливы вместе со Стамбулом или без него? Я бы был не против. Я считаю, туда стоит приехать обязательно Путину вместе с министром обороны Шойгу и с достаточно большим российским воинским контингентом. Может, Турции включиться в состав ОДКБ, почему нет? Или войти в состав Союзного государства России и Белоруссии?», - оценил предложение Эрдогана Сатановский.
Он напомнил, что Россия неоднократно обходила Турцию на международной арене, поэтому Эрдоган, вероятнее всего, хочет взять реванш.
«Есть невежливая поговорка, но все в детстве ее слышали: двое в драку, третий – куда? Это адрес, который надлежит использовать всем желающим урегулировать проблемы с Украиной. Если Эрдоган хочет, чтоб у нас не было проблем с Украиной, кто ему мешает сказать Зеленскому: "Брат, ну наконец-то эти минские соглашения исполни! Подписал – исполни". И все будет хорошо, и никуда ездить не надо, простая схема. Турция без мыла лезет в любую щель. В данном случае она выигрывает то, что она решает какие-то вопросы. Есть такое понятие – "решала". Эрдоган говорит: "Я тут решаю, я главный посредник". А то обидно: в Казахстане попытка государственного переворота – зовут ОДКБ, а не Турцию, в Карабахе миротворцы российские пришли – и как-то Турция очень сильно сдулась. Я про Сирию уже даже не говорю, про Ливию – тоже», - пояснил политолог.
По мнению Сатановского, обращения к России для решения проблем вокруг Украины запоздали на 300 лет.
«Я не уверен, зачем Владимиру Владимировичу куда-то ездить, ему делать, что ли, нечего? Половину Украины отвоевали у Турции, половину – у Польши. Потом шведов пинком из-под Полтавы [выгнали]. Две мировые войны, первую и вторую, мы выгоняли с Турции Германию: сначала рейх, потом третий рейх ушел, и разбирались с тамошними бандитами. Зачем нам обратно возвращаться в XVII век? В принципе, обращение по судьбе Украины к России понятно, но несколько запоздало, оно должно было быть сделано к Екатерине II, а лучше даже к Петру Великому. С тех пор прошло довольно много времени, 200-300 лет – довольно длительный срок. Эрдоган несколько заблудился во времени», - подвел итог Сатановский.
Ранее в январе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону подвели итоги двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. Они «подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией».
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