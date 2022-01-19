Экс-депутат Верховной рады назвал решение суда по делу Порошенко «поражением Зеленского»

«Это произошло потому, что Зеленский взял его на поруки. Вообще логика уголовного преследования, когда в рамках одного уголовного дела один человек – Медведчук, сидит под домашним арестом, а Порошенко находится под личными обязательства, не стыкуется. Тогда надо отпустить Медведчука. Должна же быть справедливость. Это личное дело Зеленского. Такого унижения власти я не могу припомнить. Нынешний президент Украины же пикировал с Порошенко. В его адрес прозвучали очень жесткие обвинения о госизмене, это же не шутки. А тут вдруг суд решил отпустить Порошенко под личные обязательства. Это поражение Зеленского и власти. Первый раунд, я считаю, выиграл Порошенко», - подчеркнул политик.

При этом он не исключил участия Запада в этом процессе.

«Наверняка для принятия судом такого решения свою роль сыграл приезд госсекретаря США Блинкена в Киев. Я думаю, что сторонники Порошенко тут ни при чем – это решение американцев. Порошенко не было на Украине месяц. Он не решал вопросы безопасности страны и не вел какую-то политическую деятельность, а решал свои вопросы. Я, зная этого человека, могу сказать, что, если бы у него не было гарантий безопасности, он бы никогда не вернулся в эту страну. Их ему дали на Западе. Я слушаю эти митинги: порох в пороховницах есть, ягод в ягодицах – нет», - заключил Килинкаров.