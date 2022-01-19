Экс-депутат Верховной рады назвал решение суда по делу Порошенко «поражением Зеленского»
Украинский экс-депутат Спиридон Килинкаров считает, что Петр Порошенко никогда бы не вернулся на Украину, если бы понимал, что там для него нет никаких гарантий безопасности, обеспеченных Западом.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обосновал освобождение Петра Порошенко под личные обязательства «унижением и поражением Зеленского и власти» страны.
Ранее в Киеве суд избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Теперь ему необходимо будет являться в суд, к прокурору и следователю, а также сдать паспорта для выезда за границу. Килинкаров считает такое решение «нелогичным».
«Это произошло потому, что Зеленский взял его на поруки. Вообще логика уголовного преследования, когда в рамках одного уголовного дела один человек – Медведчук, сидит под домашним арестом, а Порошенко находится под личными обязательства, не стыкуется. Тогда надо отпустить Медведчука. Должна же быть справедливость. Это личное дело Зеленского. Такого унижения власти я не могу припомнить. Нынешний президент Украины же пикировал с Порошенко. В его адрес прозвучали очень жесткие обвинения о госизмене, это же не шутки. А тут вдруг суд решил отпустить Порошенко под личные обязательства. Это поражение Зеленского и власти. Первый раунд, я считаю, выиграл Порошенко», - подчеркнул политик.
При этом он не исключил участия Запада в этом процессе.
«Наверняка для принятия судом такого решения свою роль сыграл приезд госсекретаря США Блинкена в Киев. Я думаю, что сторонники Порошенко тут ни при чем – это решение американцев. Порошенко не было на Украине месяц. Он не решал вопросы безопасности страны и не вел какую-то политическую деятельность, а решал свои вопросы. Я, зная этого человека, могу сказать, что, если бы у него не было гарантий безопасности, он бы никогда не вернулся в эту страну. Их ему дали на Западе. Я слушаю эти митинги: порох в пороховницах есть, ягод в ягодицах – нет», - заключил Килинкаров.
Ранее экс-заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что информация США об эвакуации российских дипломатов из Украины является «глупостью», а если бы начиналась война, то эвакуировали бы сразу все посольство.
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