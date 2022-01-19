Макрон заявил, что Россия приносит Европе много пользы
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях, сообщает ТАСС.
По его словам, преобладающая с 2014 года политика санкций оказалась недостаточной и он сожалеет, что партнёры по ЕС не прислушались к призывам восстановить диалог с Россией, о необходимости которого он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли неоднократно.
Макрон также отметил, что Европе следует создать условия суверенитета, то есть нужно больше независимости от России, экспортирующей в ЕС нефть и газ.
«Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России... но это не означает, что мы должны разрывать связи с РФ, напротив, они нам приносят много пользы», - подчеркнул французский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что угрозы и возможное введение американских санкций против высшего руководства РФ может привести к разрыву отношений Москвы и Вашингтона, передаёт ОТР.
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