Украинский «договорняк»: Киев подозревает США в «двуличии»

Для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины США следует отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом посольство России в Вашингтоне написало в своем Facebook.

Телеканал CNN ранее передавал, что США одобрили военную помощь Украине на сумму $200 млн, также в страну прибыли три самолета с вооружением из Великобритании. Российское посольство в своей публикации подчеркнуло, что поставка вооружений Украине никак не способствует разрешению конфликта на юго-востоке этой страны.

При этом в Госдепе выразили уверенность, что предстоящие февральские учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут стать прикрытием для атаки Украины с северного направления.

«Нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — заявила представитель ведомства.

Однако, как передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в украинской дипломатии, в офисе президента Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России и считают «двуличным» поведение Белого дома.