Украинский «договорняк»: Киев подозревает США в «двуличии»

На фоне споров из-за поставок вооружений и проведения учений Украина начала подозревать США в «уступках» для России.

Для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины США следует отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом посольство России в Вашингтоне написало в своем Facebook.

Телеканал CNN ранее передавал, что США одобрили военную помощь Украине на сумму $200 млн, также в страну прибыли три самолета с вооружением из Великобритании. Российское посольство в своей публикации подчеркнуло, что поставка вооружений Украине никак не способствует разрешению конфликта на юго-востоке этой страны.

При этом в Госдепе выразили уверенность, что предстоящие февральские учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут стать прикрытием для атаки Украины с северного направления.

«Нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — заявила представитель ведомства.

Однако, как передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в украинской дипломатии, в офисе президента Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России и считают «двуличным» поведение Белого дома.

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По словам источника, США хотят добиться от Украины уступок для России во внутренней политике.

«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — заявил он.

Еще в декабре о «договорняке» России с США заявлял депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, США тайно согласились на вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — рассказал парламентарий в интервью Telegraf.

Ранее американские «информаторы» заявляли об эвакуации российских дипломатов с территории Украины. Однако бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эти данные глупостью. Он напомнил, что если бы начиналась война, то эвакуировали бы все посольство сразу.

«Во многих странах дипломатов меняют. А отзывают, когда страна пребывания выразила какой-то протест в силу того, что дипломат что-то нарушил. Не объявляют персоной нон грата, а именно отзывают. Ну и что? У нас все время идет такой штатный маневр. Там, где больше требуется консульского внимания, туда и отправляют больше дипломатов. А The New York Times глупости какие-то пишут. Они в Вашингтоне не дают нам работать, мы не можем туда дипломатов направить, из этого они скандала не устраивают», - резюмировал Орджоникидзе.
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На юго-востоке Украины тем временем происходит обострение ситуации. Военные ВСУ получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Никакие указания из Киева не поступают без утверждения их западными кураторами. Недавно в ВСУ были назначены так называемые «наблюдатели», из чего можно сделать вывод, что Пентагон полностью управляет украинскими войсками. Они являются лишь исполнителями и в лучшем случае могут лишь только советовать, когда их об этом попросят», - сказал он.

Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку России на Украину нереалистичным, поскольку Украина «сильная страна».

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ФОТО: РИА Новости
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